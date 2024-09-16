В Орле нашли 705 пакетов сомнительных семян

16.9.2024 | 14:12 Закон и порядок, Новости

Их владельцу объявлено предостережение.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора.

Нарушение выявили при проведении выездного обследования. Известно, что его проводили в отношении ИП Игнатова В.Г. из Орла.

У бизнесмена на торговой точке нашли 95 партий пакетированных семян овощных культур — всего около 1850 пакетов. 705 из них оказались с нарушениями маркировки. Согласно действующему законодательству, на упаковке, в частности, должны указываться: название растения на латинском языке, наименование сорта или гибрида, номер партии и дата упаковки.

Пока что ИП объявили предостережение. Всего с начала года Управление ведомства по Орловской и Курской областям проверило около 11 тысяч пакетов семян. Из них 4,7 тысячи оказались неправильно маркированными.

ИА «Орелград»


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