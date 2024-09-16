В Орловской области “замуровали” около 10 семей

16.9.2024 | 15:39 Закон и порядок, Новости

Их заблокировали в собственных домовладениях бордюрами недостроенного тротуара.

Фото: ОНФ по Орловской области

Об этом рассказал депутат областного совета, глава регионального штаба “Общероссийского народного фронта” Владимир Филонов.

С серьёзными проблемами столкнулись жители города Малоархангельска, чьи дома находятся на местной Советской улице. Её ремонт должен был финишировать ещё около месяца назад. Однако сроки сорваны, а улица брошена в незавершённом состоянии.

Заложниками ситуации оказались около 10 местных семей. Уже около двух месяцев, выходя из своих дворов, они натыкаются на бордюры. Преодолеть такое препятствие для пожилого или больного человека – задача не из лёгких. Кроме того, орловцы не могут вьезжать в собственные домовладения на личном транспорте и выезжать из них.

Стоимость данных работ составляет около 10 миллионов рублей.

ИА “Орелград”


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