В Орловской области “замуровали” около 10 семей

Их заблокировали в собственных домовладениях бордюрами недостроенного тротуара.

Об этом рассказал депутат областного совета, глава регионального штаба “Общероссийского народного фронта” Владимир Филонов.

С серьёзными проблемами столкнулись жители города Малоархангельска, чьи дома находятся на местной Советской улице. Её ремонт должен был финишировать ещё около месяца назад. Однако сроки сорваны, а улица брошена в незавершённом состоянии.

Заложниками ситуации оказались около 10 местных семей. Уже около двух месяцев, выходя из своих дворов, они натыкаются на бордюры. Преодолеть такое препятствие для пожилого или больного человека – задача не из лёгких. Кроме того, орловцы не могут вьезжать в собственные домовладения на личном транспорте и выезжать из них.

Стоимость данных работ составляет около 10 миллионов рублей.

ИА “Орелград”