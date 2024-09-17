Глав городов и районов будут оценивать по работе с волонтерами

Областные власти уточнили методику оценки работы начальников на местах.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в принятое в 2023 году постановление правительства региона «Об утверждении методик расчета показателей для оценки деятельности глав городских, муниципального округов и муниципальных районов Орловской области». Поправки внесены в целях обеспечения реализации молодежной политики. В частности, в документ внесена формула, по которой будет оцениваться работа властей на местах с волонтерами.

Целевой показатель будет исчисляться в процентах, а сама формула оценит уровень поддержки добровольческой и волонтерской деятельности в каждом конкретном городе и районе Орловской области. Так, учитываться будет общее количество муниципальных объектов инфраструктуры поддержки добровольчества. Это могут быть ресурсные центры, центры «серебряного» добровольчества, Добро.Центры, сообщества взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, муниципальные учреждения, социально ориентированные некоммерческие организации и другие объекты, являющиеся организаторами добровольческой деятельности.

Также в расчет примут количество заявок, поданных от представителей каждого городского и муниципального округа или муниципального района Орловской области и принятых для участия в региональных и федеральных конкурсах и грантах. Речь идет о проектах, направленных на развитие добровольчества: международная премия #МЫВМЕСТЕ, конкурс «Портрет волонтера», грантовые конкурсы Росмолодежи, другие федеральные и региональные конкурсы и гранты. Долю волонтеров будут считать в процентах от численности местного населения за отчетный период.

Напомним, что руководители муниципальных образований оцениваются по правительственной методике ежегодно. Причем показателей оценки достаточно много. В частности, областные власти замеряют уровень доверия к деятельности органов местного самоуправления за прошедший год, динамику изменения численности населения, уровень бедности и уровень регистрируемой безработицы, развитие учреждений культуры, жилищную политику, долю собственных доходов местного бюджета, долю просроченной кредиторской задолженности по оплате труда, включая начисления на оплату труда, и многое другое.

ИА «Орелград»