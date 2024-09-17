Документы участников СВО соберут в Орле

Особый интерес представляют документы, отражающие жизнь участников СВО.

Государственный архив Орловской области проводит акцию «Письмо солдата». Ее цель заключается в сборе для последующего хранения документов участников специальной военной операции. Основная задача – создание на основе современных документов настоящего документального исторического наследия Орловской области. В частности, Госархив уже формирует коллекцию писем и других документов участников специальной военной операции и членов их семей. Любой желающий может присоединиться к этой акции.

«Сотрудники архива считают, что уже сейчас важно собирать документы, связанные со специальной военной операцией, чтобы сохранить для будущих поколений историческую правду и память о храбрости и самоотверженности, верности Отечеству, – говорят в Госархиве. – Передать документы или их копии в архив могут участники СВО – военнослужащие, мобилизованные, добровольцы, их родственники, военные корреспонденты, медицинские работники, волонтеры, общественные организации, благотворительные фонды».

Особый интерес, подчеркнули в учреждении, представляют документы, отражающие жизнь участников СВО и рядовых граждан, которые всеми силами помогают нашим бойцам. Интересны архиву документы, отражающие личностное и профессиональное становление таких граждан, основные этапы и значимые события их биографии, их боевой путь или волонтерская деятельность.

В архиве примут: личные документы участников специальной военной операции – удостоверения, свидетельства, военные билеты, наградные документы; документы об участнике СВО – биографии и автобиографии, статьи, газеты и журналы, в том числе вырезки из них; письма и фотографии; дневники, записные книжки, мемуары, воспоминания; интервью и видеоматериалы; документы профессиональной деятельности; творческие работы – песни, стихи и рисунки.

ИА «Орелград»