В Орловской области сняли с учета 15 тысяч объектов

Также выявлено 4000 правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости.

Управление Росреестра Орловской области озвучило текущие результаты исполнения требований Федерального закона № 518-ФЗ. Такая работа ведется в регионе с июня 2021 года, и уже принесла видимые результаты. В частности, с начала действия закона в соответствующие реестры было внесено свыше 4,2 тысячи сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. Таковыми называется недвижимость, права на которую возникли до 31 января 1998 года, но сведений о которых до сих пор нет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).ю

«Это могут быть земельные участки, объекты капитального строительства здания, сооружения, помещения, объекты незавершённого строительства, – объяснили в Росреестре. – Только узаконенное право собственности и наличие в ЕГРН актуальных сведений о зарегистрированных правах позволит собственникам защитить свою недвижимость от мошеннических действий с их имуществом».

В ведомстве отмечают, что права на объекты недвижимости, возникшие до 1998 года, признаются юридически действительными даже без их государственной регистрации в ЕГРН. Проблемы же создает отсутствие в реестре актуальных сведений о таких объектах. Прежде всего, владелец такой недвижимости не может совершать сделки с ней, в том числе сделки купли-продажи имущества, сдачи его в аренду или передачи в дар. Сейчас ситуация меняется, к тому же до вступления в силу первого закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним оформлением таких прав занимались различные госорганы. Теперь процесс идет централизовано.

«С начала года в Орловской области в ЕГРН внесены данные о 650 выявленных правообладателях, а за весь предыдущий 2023 год было зарегистрировано более 2,3 тысяч ранее возникших прав, – сообщила руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. – С кадастрового учета было снято 15 тысяч объектов, прекративших свое существование. Государственная регистрации ранее возникшего права – это бесплатная процедура, уплачивать госпошлину не требуется».

ИА «Орелград»