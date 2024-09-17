Хотынец обновит приветственную стелу

Изготовление и монтаж стелы обойдутся бюджету почти в миллион рублей.

Администрация Хотынецкого района объявила тендер на изготовление и монтаж приветственной стелы. Начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 871 тысячу рублей. Источник финансирования: средства областного бюджета. Стела должна быть установлена в один этап. Ее основные параметры и характеристики приведены в технической документации, приложенной к проекту муниципального контракта. Из него следует, что стела будет расположена на земельном участке общей площадью 4620 квадратных метров.

Высота стелы от бетонного основания должна составлять 4 метра, размер горизонтальной поверхности основания – 9х9 метров, глубина монолитного фундамента – 3 метра от нулевой отметки. На вертикальной поверхности стелы будут размещены герб и надпись: «Городское поселение Хотынец, населенный пункт воинской славы». На обратной стороне должна быть расположена надпись «Счастливого пути».

«Стела представляет собой пространственную сварную металлическую раму, обшитую АКП желтого цвета. Надписи выполнены в виде отдельно-заменяемых, навесных частей. Стела устанавливается на бетонное основание (фундамент)», – следует из конкурсной документации. Подрядчик должен заранее согласовать с чиновниками используемые цвета и прочие технические вопросы. По условиям контракта, материалы и изделия должны быть новыми – не бывшие в употреблении и ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Гарантийный срок должен составлять 5 лет с момента подписания документов о приемке выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества работ: 100 процентов на все выполненные работы и используемые при выполнении работ материалы. Подрядчик обязан гарантировать не только высокое качество, но и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет.

ИА «Орелград»