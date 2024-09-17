В Орле стартовал электоральный диктант

Написать диктант можно в дистанционном формате в течение недели.

В Орловской области стартовала образовательная акция облизбиркома «Электоральный диктант». Она пройдет по 22 сентября 2024 года. Принять в ней участие организаторы приглашают всех желающих определенного возраста и территориального присутствия – дело в том, что к участию допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет до 35 лет, проживающие на территории Орловской области.

«Участники смогут проверить свои знания в области избирательного права и избирательного процесса, – сообщили в облизбиркоме. – Электоральный диктант пройдет в дистанционном формате. Участникам предстоит выполнить задания, размещенные в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Задания электорального диктанта разработала Избирательная комиссия Орловской области. А сама акция проводится в целях правового просвещения молодых и будущих избирателей. Так, задачами провозглашены: повышение интереса молодежи к избирательному праву и избирательному процессу; предоставление возможности участникам получить независимую оценку своих знаний в области избирательного права и избирательного процесса; мотивация молодежи к изучению избирательного права и избирательного процесса.

Для учеников 10 и 11 классов предусмотрен дополнительный бонус – победители-старшеклассники будут допущены к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2024/2025 учебном году. Последняя организована Центральной избирательной комиссией России. Для рассмотрения работ участников создана специальная комиссия.

Принимая участие в электоральном диктанте, участники дают свое согласие на обработку персональных данных, а также соглашаются с тем, что их имена, информация о месте учебы, работы могут быть использованы в изданиях, на выставках и иных мероприятиях Избирательной комиссии Орловской области без их дополнительного согласия. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

Один участник может выполнить задание только один раз. Рассматривается только первый по времени вариант ответов. В случае полной идентичности ответов на открытые вопросы у разных участников может быть учтен только первый по времени поступивший ответ. Текст диктанта включает в себя 30 тестовых заданий с открытыми и закрытыми вопросами. Каждый ответ на закрытый вопрос оценивается от 0 до 1 балла, на открытый вопрос – от 0 до 3 баллов. По итогам диктанта будет определено не более 10 победителей, имена которых станут известны не позднее 15 октября.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»