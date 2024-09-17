Мошенники выдают себя за сотрудников «Орёлоблэнерго»

17.9.2024 | 18:00 Криминал, Новости

Они просят у граждан личные данные по телефону.

Фото: ИА “Орелград”

Предлогом для звонка являются работы по замене счётчиков — такую услугу мошенники предлагают орловцам. Преступники пытаются узнать паспортные данные, номера СНИЛС, а также коды доступа от портала Госуслуг.

«АО «Орёлоблэнерго» никогда не запрашивает СНИЛС и паспортные данные по телефону», – напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Наиболее грамотная реакция на такой звонок — немедленное прекращение разговора и связи.

Официальную информацию о работе «Орёлоблэнерго» можно получить в центре обслуживания по номеру 8 (800) 250-19-61.

Центр работает с 8 до 17 часов по понедельникам и средам, до 18 часов — по вторникам и четвергам. В пятницу он открыт с 8 до 15:45. Суббота и воскресенье являются выходными днями.

ИА «Орелград»


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