Мошенники выдают себя за сотрудников «Орёлоблэнерго»

Они просят у граждан личные данные по телефону.

Предлогом для звонка являются работы по замене счётчиков — такую услугу мошенники предлагают орловцам. Преступники пытаются узнать паспортные данные, номера СНИЛС, а также коды доступа от портала Госуслуг.

«АО «Орёлоблэнерго» никогда не запрашивает СНИЛС и паспортные данные по телефону», – напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Наиболее грамотная реакция на такой звонок — немедленное прекращение разговора и связи.

Официальную информацию о работе «Орёлоблэнерго» можно получить в центре обслуживания по номеру 8 (800) 250-19-61.

Центр работает с 8 до 17 часов по понедельникам и средам, до 18 часов — по вторникам и четвергам. В пятницу он открыт с 8 до 15:45. Суббота и воскресенье являются выходными днями.

ИА «Орелград»