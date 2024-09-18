Орловцы начали массово получать налоговые уведомления

Надо успеть заплатить имущественные налоги до 2 декабря текущего года.

Жители Орловской области начали получать уведомления на уплату налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налога. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. По данным ведомства, налог на имущество начислен 265,7 тысячам орловцев, земельный и транспортный налоги должны уплатить 232,9 и 194,8 тысячи орловцев соответственно. Причем заплатить необходимо не позднее 2 декабря 2024 года, в противном случае могут быть применены санкции.

«Напомним, что налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом, передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или портал госуслуг, – говорят в региональном Управлении ФНС. – Получить уведомление также можно лично в налоговом органе или через МФЦ на основании заявления о выдаче налогового уведомления».

По словам заместителя начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества управления Дмитрия Овсянникова, уведомления на бумаге не направляются владельцам личных кабинетов налогоплательщика. Кроме того, уведомление может и не прийти. Такое возможно в случае, если гражданин полностью освобожден от уплаты налога в связи со льготой, или если сумма налогов составляет менее 300 рублей.

В УФНС России по Орловской области также уточнили: уведомления в 2024 году направляются за налоговый период 2023 года. Это означает, что налогоплательщики, которые продали или приобрели движимое или недвижимое имущество, но стали льготниками только в 2024 году, обязаны уплачивать налог за 2023 год в полном объеме. В налоговом уведомлении может содержаться неактуальная или некорректная информация.

По словам главного государственного налогового инспектора Татьяны Некрасовой, в этом случае надо обратиться в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика, интернет-сервис «Обратиться в ФНС России» или почтой. Кроме того, можно лично посетить любой налоговый орган. Последний обязан провести проверку и, при наличии оснований, внести изменения, пересчитать налоги, сформировать новое уведомление и отправить его в личный кабинет налогоплательщика или направить его адресату по почте.

ИА «Орелград»