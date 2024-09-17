На Знаменке сдали ещё одну улицу

Ремонт сделали на Ленина.

Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Объект отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это участок длиной 650 метров. Здесь выполнили укладку верхнего слоя асфальтобетона, обустроили тротуары и барьеры, установили знаки, нанесли дорожную разметку и искусственные неровности.

Стоимость работ составила 20,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что на Знаменке финишировал ремонт Школьной улицы.

ИА «Орелград»