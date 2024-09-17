На Знаменке сдали ещё одну улицу

Ремонт сделали на Ленина.
Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.
Объект отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это участок длиной 650 метров. Здесь выполнили укладку верхнего слоя асфальтобетона, обустроили тротуары и барьеры, установили знаки, нанесли дорожную разметку и искусственные неровности.
Стоимость работ составила 20,8 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что на Знаменке финишировал ремонт Школьной улицы.
ИА «Орелград»