На Орловских партизан уложили нижний слой асфальта

Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.

Орловский градоначальник опубликовал соответствующий пост в соцсетях.

Напомним, что дорогу должны были сдать ещё 1 декабря минувшего года. На так давно губернатор заявил, что работы ведутся недостаточными силами и темпами. При этом протяжённость участка составляет всего 760 метров (при ширине 11 метров).

«Планируем завершить в этом году», – поделился Парахин в свежем посте.

По его словам, бригада ООО «МонолитСтрой» трудится здесь в ежедневном режиме. На данный момент уложен нижний слой асфальта. Завершается установка бордюров и обустройство тротуаров.

В ближайшее время бригада (в составе 13 человек) приступит к укладке верхнего слоя асфальтового покрытия.

ИА «Орелград»