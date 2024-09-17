На Орловских партизан уложили нижний слой асфальта

17.9.2024 | 14:34 ЖКХ, Новости

Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.

Фото: t.me/parakhin_yuri

Орловский градоначальник опубликовал соответствующий пост в соцсетях.

Напомним, что дорогу должны были сдать ещё 1 декабря минувшего года. На так давно губернатор заявил, что работы ведутся недостаточными силами и темпами. При этом протяжённость участка составляет всего 760 метров (при ширине 11 метров).

«Планируем завершить в этом году», – поделился Парахин в свежем посте.

По его словам, бригада ООО «МонолитСтрой» трудится здесь в ежедневном режиме. На данный момент уложен нижний слой асфальта. Завершается установка бордюров и обустройство тротуаров.

В ближайшее время бригада (в составе 13 человек) приступит к укладке верхнего слоя асфальтового покрытия.

ИА «Орелград»


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