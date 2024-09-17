Орловца осудили за фиктивную регистрацию юрлиц

17.9.2024 | 15:01 Закон и порядок, Новости

Наказанием стали обязательные работы.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Преступление совершил житель Северного района Орла. Как установил суд, в апреле минувшего года он согласился стать подставным лицом. На него как на директора зарегистрировали ООО с названиями «Промвест» и «Промсот».

Регистрацию оформили в Управлении ФНС по Орловской области. Мужчина предоставил туда свои документы, осознавая, что фактически исполнять обязанности генерального директора он не будет.

В итоге ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Ранее стало известно, что прокуратура добилась ремонта теплосетей в Глазуновской школе.

ИА «Орелград»


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