Орловца осудили за фиктивную регистрацию юрлиц

Наказанием стали обязательные работы.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Преступление совершил житель Северного района Орла. Как установил суд, в апреле минувшего года он согласился стать подставным лицом. На него как на директора зарегистрировали ООО с названиями «Промвест» и «Промсот».

Регистрацию оформили в Управлении ФНС по Орловской области. Мужчина предоставил туда свои документы, осознавая, что фактически исполнять обязанности генерального директора он не будет.

В итоге ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Ранее стало известно, что прокуратура добилась ремонта теплосетей в Глазуновской школе.

ИА «Орелград»