В Орле на вокзале начали вакцинировать от гриппа

Сделать прививку можно в здешнем медпункте.

Вакцинация проводится бесплатно. Процедура осуществляется силами сотрудников частного учреждения здравоохранения «РЖД-Медицина».

Прививку может сделать любой человек в возрасте от 18 лет. Место его регистрации значения не имеет. Перед вакцинацией медработники осматривают пациента на предмет наличия противопоказаний.

При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Процедура занимает около 15 минут.

Также вакцинацию от гриппа проходят работники Московской железной дороги.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области сообщили, что за последнюю отчётную неделю прирост заболеваемости ОРВИ составил 12,3%. Зарегистрировано около 2,8 тысяч новых обращений.

ИА «Орелград»