Орёл поможет ЛНР тушить природные пожары

17.9.2024 | 10:23 Новости, Происшествия

На Донбасс отправился сводный отряд сотрудников Управления МЧС России по Орловской области.

Фото: vk.com/gu_mchs_orel

Это произошло накануне вечером. Информацию сообщили в пресс-службе Управления.

В состав отряда вошли 22 специалиста из Орла и Ливен. Их «вооружили» пятью единицами спецтехники МЧС.

Прямая задача орловцев — оказать Луганской Народной Республике помощь в ликвидации природных пожаров. «Сотрудники чрезвычайного ведомства к действиям по предназначению готовы!» – подчеркнули в УМЧС.

Отметим, что за последнее время в ЛНР общая площадь пожаров превысила 3,4 тысячи квадратных метров. Огонь уничтожил 465 строений (в том числе, 37 жилых домов). Погибли четверо человек, ранены шестеро. Возгорания зафиксированы в пяти районах и городе Брянка. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: vk.com/gu_mchs_orel

ИА «Орелград»


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