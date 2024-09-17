Бастрыкин поручил разобраться с плесенью в доме в Ливнах

К нему обратилась местная жительница.

Орловчанка сообщила о своей проблеме в Информационный центр Следственного комитета России.

Женщина проживает в Ливнах на Индустриальной улице. Дом, где она живёт, построили ещё в 1958-м году. Однако его возводили не как жилое помещение, а как здание для образовательного учреждения.

В 2004-м строение переделали под жилой дом. Однако заявительница считает, что это сделали, не проведя необходимых исследований. Кроме того, при «перестройке» использовались материалы, небезопасные для здоровья.

Сейчас в доме не функционирует вентиляция. Обратная тяга привела к тому, что жильцы постоянно ощущают запах газа. Стены покрылись трещинами, конструкции деформировались. Кроме того, из-за сырости в квартирах завелась плесень.

Всё это негативно отражается на здоровье жильцов, женщины, написавшей заявление, а также её детей – орловчанка воспитывает двоих, причём один из них болен ДЦП.

«Многочисленные обращения результатов не принесли, мер к признанию здания подлежащим расселению не принимается», – указали в Информационном центре СКР.

На данный момент в Управлении СКР по Орловской области проводится соответствующая процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю областного Управления Петру Юдину доложить об установленных обстоятельствах, а по завершении мероприятия – о его результатах.

Также исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»