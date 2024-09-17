Жалобу на орловских стоматологов признали необоснованной

Антимонопольщики не нашли нарушения закона при проведении закупки.

Комиссия Орловского УФАС России вынесла решение по антимонопольному делу, возбужденному в отношении бюджетного учреждения здравоохранения «Орловская областная стоматологическая поликлиника». Как уже рассказывал «Орелград», жалоба была подана индивидуальным предпринимателем, пожелавшим принять участие в закупке. Поликлиника планировала закупить салфетки для дезинфекции медицинских изделий, начальная цена контракта составляла 486 тысяч рублей.

Из жалобы следовало, что заявку индивидуального предпринимателя комиссия заказчика отклонила. Причиной стало несоответствие заявки требования конкурсной документации. А именно: ИП не представил копию регистрационного удостоверения на предлагаемый к поставке товар или информацию о реквизитах такого удостоверения. В своей жалобе ИП отмечает, что регистрационное удостоверение и не было нужно, так как, по его мнению, закупались не медицинские изделия, а дезинфицирующее средство виде салфеток.

На время рассмотрения жалобы антимонопольщики приостанавливали проведение закупки. Была создана специальная комиссия, которая признала жалобу предпринимателя на действия сотрудников поликлиники необоснованной. Антимонопольный орган пришел к выводу о том, что поликлиника осуществляла закупку именно медицинских изделий. Документацией о проведении запроса котировок была предусмотрена необходимость предоставления в составе заявки на участие копии регистрационного удостоверения на закупаемый товар или информации о реквизитах такого регистрационного удостоверения.

Их отсутствие, в свою очередь, является основанием для отклонения заявки. Из протокола подведения итогов запроса котировок следует, что заявка ИП была отклонена из-за отсутствия копии регистрационного удостоверения или информации о его реквизитах. Между тем, у другого участника закупки копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие «Салфетка дезинфицирующая медицинская СДМ» имелась и была приложена к заявке.

«Кроме того, заказчиком в материалы настоящего дела представлены копии иных регистрационных удостоверений на медицинские изделия – салфетки дезинфицирующие, – следует из материалов антимонопольного дела. – При указанных обстоятельствах комиссия не усматривает нарушений в действиях комиссии заказчика, принявшей решение отклонить заявку заявителя». Приостановление проведения запроса котировок уже отменено.

ИА «Орелград»