Орловская епархия передала «УАЗ Патриот» на СВО

Боец вернётся на фронт с новым автотранспортом.

Ключи и документы от нового внедорожника передали накануне на площади перед Богоявленским собором Орла. Протоиерей Василий Иванов передал их участнику СВО, отбывающему на передовую после побывки.

Епархия приобрела машину высокой проходимости по просьбе разведроты, выполняющей боевые задачи в Кременной. Новый легковой УАЗ поможет защитникам Отечества действовать ещё быстрее и эффективнее.

Как напомнили в пресс-службе Орловской митрополии, епархия помогает СВО на протяжении всей операции. В этом ей содействуют губернатор и правительство области.

«Военные действия… проходят всего лишь в нескольких часах езды от Орловской области. Поэтому главная задача сегодня — сделать всё возможное и невозможное, чтобы оказать любую помощь для скорой общей победы», – высказались в митрополии.

ИА «Орелград»