В Болхове подрядчик начал работы за несколько дней до сдачи

В местной гимназии обустраивают спортплощадку.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование». Объектом занимается ООО «Ромстрой».

Как рассказали в администрации города, на данный момент подрядчик выполнил основание из песка и щебня. В ближайшее время компании предстоит уложить асфальт и установить площадку для занятий воркаутом.

При этом, согласно условиям контракта, объект должны сдать уже 20 сентября. Стоимость строительства составляет около миллиона рублей.

Ранее эта тема обсуждалась на уровне губернатора области. Тогда Андрей Клычков выразил недовольство в связи с затягиванием старта работ и попросил местных чиновников взять данный вопрос на особый контроль.

ИА «Орелград»