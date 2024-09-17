Прокуратура добилась ремонта теплосетей в Глазуновской школе

17.9.2024 | 12:41 ЖКХ, Новости, Образование

Для этого пришлось обращаться в суд.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в надзорном ведомстве, нарушения выявили при проверке исполнения законов, связанных с ЖКХ.

Оказалось, что в Глазуновской средней школе, расположенной в райцентре, нуждаются в ремонте тепловые сети. «Отдельные участки трубопроводов имели следы коррозии и признаки изношенности», – отметили в прокуратуре.

Однако администрация учреждения не приняла мер, чтобы оперативно привести сети в порядок. В связи с этим орган надзора обратился в местный суд, причём с иском не только к школе, но и к районной администрации.

В итоге муниципальных чиновников обязали выделить нужную сумму, а школьное руководство — отремонтировать теплопровод котельной. К настоящему моменту судебное решение исполнено — все соответствующие работы завершены.

ИА «Орелград»


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