В Орле предложили увеличить штрафы для громкого транспорта в 10 раз

Предложение облсовета могут рассмотреть в Госдуме.

Об этом рассказал первый зампред регионального парламента Михаил Вдовин. Сегодня на заседании профильного комитета облсовета он внёс соответствующий законопроект (от фракции партии «Единая Россия»).

Предварительно комитет поддержал инициативу. Теперь её должны рассмотреть на ближайшей сессии облсовета. Если большинство депутатов одобрят законопроект, то его передадут уже в Госдуму.

Размер штрафа за эксплуатацию транспортных средств с превышением уровня шума предлагается увеличить с 500 до 5000 рублей. «Действующие штрафы не являются серьезным наказанием и в таких условиях нарушителям легче заплатить, чем соблюдать законодательство», – пояснил Вдовин.

В то же время он отметил, что простое увеличение размера штрафа ещё не станет действенной мерой. Необходимо усилить контроль за соблюдением данного закона, причём данная работа должна вестись в ежедневном режиме.

ИА «Орелград»