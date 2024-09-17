В Орле предложили увеличить штрафы для громкого транспорта в 10 раз

17.9.2024 | 13:07 Важное, Новости, Транспорт

Предложение облсовета могут рассмотреть в Госдуме.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказал первый зампред регионального парламента Михаил Вдовин. Сегодня на заседании профильного комитета облсовета он внёс соответствующий законопроект (от фракции партии «Единая Россия»).

Предварительно комитет поддержал инициативу. Теперь её должны рассмотреть на ближайшей сессии облсовета. Если большинство депутатов одобрят законопроект, то его передадут уже в Госдуму.

Размер штрафа за эксплуатацию транспортных средств с превышением уровня шума предлагается увеличить с 500 до 5000 рублей. «Действующие штрафы не являются серьезным наказанием и в таких условиях нарушителям легче заплатить, чем соблюдать законодательство», – пояснил Вдовин.

В то же время он отметил, что простое увеличение размера штрафа ещё не станет действенной мерой. Необходимо усилить контроль за соблюдением данного закона, причём данная работа должна вестись в ежедневном режиме.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования