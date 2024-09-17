Подаренные московские автобусы простаивают на ТТП

Громкий подарок Орлу остался лишь пиар-акцией.

ЛиАЗы были переданы «Мосгортрансом». Всего обещали 49 единиц, один так и не поставили. Все полученные не эксплуатируются. Об этом сообщил на сегодняшнем заседании профильного комитета Орловского областного Совета первый заместитель генерального директора по техническим вопросам МУП «ТТП» Александр Морозов.

«На момент поставки были не очень в рабочем состоянии», – сказал Морозов. Для выпуска на линию требуются существенные затраты.

«Этот подарок был ни к чему?» – поинтересовался депутат Рыбаков.

«Я не решал этот вопрос», – ответил Морозов.

«В сухом остатке занимают место на территории ТТП?» – спросил Рыбаков и предложил сдать их на металлолом.

Вопрос тоже оказался не по адресу.

ИА «Орелград»