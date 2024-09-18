Легендарный журнал «Наука и жизнь» чествуют в Орле

В честь 90-летия со дня основания журнала организована выставка.

В Орле открылась выставка «О науке – доступно, о жизни – серьезно», приуроченная к 90-летию журнала «Наука и жизнь». Она будет работать по 30 сентября 2024 года в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Легендарный журнал, который был очень популярен в Советском Союзе, на самом деле появился еще до революции. Он был основан в 1890 году, но в 1900 году закрыт в связи с тяжелой болезнью его издателя Матвея Глубоковского. Вторую жизнь журнал получил уже в годы советской власти.

«С 1934 года «Наука и жизнь» выходит непрерывно, – говорят в «Бунинке». – Даже во время Великой Отечественной войны и в кризисные 1990-е годы редакция не пропустила ни одного номера. Девиз журнала: «О науке – доступно, о жизни – серьезно». За эти годы на страницах журнала была собрана развернутая летопись развития науки и технологий, наших представлений об устройстве мира, о судьбе страны».

Жители и гости Орла получили уникальную возможность проследить не только историю журнала, но и историю развития отечественной науки, историю страны по страницам издания. Ведь на выставке представлены журналы «Наука и жизнь», хранящиеся в фондах библиотеки, за период с 1935 по 2023 годы. В роли авторов статей выступают настоящие эксперты, включая ученых и научных журналистов, которые популяризируют науку и пишут о ней на доступном и понятном каждому языке.

«Журнал можно читать всей семьей – и взрослым, и школьникам, – советуют в «Бунинке». – Один единственный номер журнала «Наука и жизнь» вполне может заменить сотни умных книжек: он расширяет кругозор, дает пищу для ума и побуждает к активной творческой деятельности. Рубрики: «Наука на марше», «Ваше свободное время», «Коротко о науке и технике», «Дела домашние», «Ума палата» и другие по-прежнему находят своих читателей. Также на страницах журнала публикуются научно-художественные и научно-фантастические произведения, занимательные задачи и игры».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»