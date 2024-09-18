Муниципальные власти и коммунальщики получили предупреждения

Антимонопольная служба потребовала внести изменения в их уставы.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области разослала по районам и города официальные предупреждения с требованием прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Признаки нарушения такового антимонопольщики увидели в действиях местных администраций, выразившихся в изменении видов деятельности муниципальных коммунальных предприятий. Такие предупреждения получили администрации города Орла, Болхова, Новодеревеньковского, Кромского, Колпнянского и других районов.

Например, в Колпнянском районе претензии возникли к изменению видов деятельности муниципального казенного предприятия «Сервис-стандарт». Антимонопольщики считают, что произошло это в нарушение запрета, установленного частью 1 статьи 35.1 Федерального закона «О защите конкуренции». Нарушения были выявлены в ходе осуществления антимонопольного контроля за созданием и изменением видов деятельности унитарных предприятий.

В данном случае было установлено, что, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, одними из дополнительных видов деятельности МКП ВКХ «Сервис-стандарт» являются: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; деятельность в области фотографии; подметание улиц и уборка снега; деятельность по благоустройству ландшафта; ремонт электронной бытовой техники, обуви и прочих изделий из кожи, прочих предметов личного потребления и бытовых товаров; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты и так далее.

Дополнительные виды деятельности были выявлены и в уставе «Орелводоканала», МУП «Водоканал» города Болхова, МУП «Комхоз» Новодеревеньковского района, МУП «Теплогаз» Мценского района и других. Между тем, статьей 35.1 Закона «О защите конкуренции» установлен запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках. Следовательно, дополнение устава новыми видами деятельности, которые не подпадают под исключения, перечисленные в части 1 статьи 35.1 Закона «О защите конкуренции», является нарушением антимонопольного запрета.

Администрации городов и районов получили предупреждения потому, что они являются учредителями муниципальных предприятий. Учитывая это, антимонопольная служба фактически предписала им внести изменения в уставы подведомственных им водоканалов и в Единый государственный реестр юридических лиц, исключив оттуда дополнительные виды деятельности, которые относятся к конкурентным рынкам. Привести уставы в порядок власти на местах должны до середины октября 2024 года. Затем они должны будут сообщить в Орловское УФАС об исполнении предупреждений.

ИА «Орелград»