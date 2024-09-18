На Орловщине стали чаще пропадать люди

Об этом рассказали в региональном отряде “ЛизаАлерт”.

Общественная организация занимается поиском пропавших людей, работая на основе поступающих заявок.

За август орловская “ЛизаАлерт” отчиталась об обнаружении 17 человек живыми и ещё одного – погибшим. Ещё двое пропавших не были обнаружены.

В трёх других случаях общественники успешно нашли родственников тех, кто потерялся (как правило, это требуется, когда человек страдает провалами в памяти).

Также одна заявка осталась неподтверждённой. На то могли быть разные причины – например, тот, кто её направил, параллельно не подал заявление в полицию. В таком случае организация оставляет за собой право отказать заявителю.

Для сравнения, в июле на Орловщине “ЛизаАлерт” отчиталась о 16 найденных (13 живыми и 3 мёртвыми) и двух ненайденных. Двум гражданам отыскали родственников. Одна заявка не подтвердилась.

ИА “Орелград”