Лизинговые автобусы ТТП Орла «стоят у забора»

18.9.2024 | 11:55 Новости, Транспорт

Каждый день обходится предприятию в минус 6000 рублей.

Одно из служебных зданий «ТТП». Фото: ИА «Орелград»

О причинах на заседании профильного комитета облсовета рассказал первый заместитель генерального директора по техническим вопросам МУП «ТТП» Александр Морозов. По лизингу предприятие получило 32 единицы. Единицы ПАЗов на линии.

«Основная часть на длительном ремонте в связи с технической неисправностью, – сообщил Александр Морозов. – Лопнул задний мост. По рекламации не принял завод. Дорогостоящий ремонт не можем провести. Гарантия уже закончилась».

Председатель комитета по градостроительству Виталий Рыбаков уточнил, что всего восемь единиц на линии, 24 в ремонте.

«Каждый день простоя – 6 тысяч рублей. Кто заключал договоры? Они легли в основу предбанкротном состоянии», – подчеркнул он.

«На тот момент не работал», – не стал комментировать Морозов.

Напомним, в простое и ЛиАЗы, подаренные Мосгортрансом. Техника изначально пришла не в лучшем состоянии. Рыбаков охарактеризовал эту поставку как «пиар-акцию», которая была ни к чему.

ИА «Орелград»


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