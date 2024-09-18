Завтра в Орле суд может рассмотреть продление ареста Лежнева

18.9.2024 | 11:45 Важное, Криминал, Новости

Подано соответствующее ходатайство.

Фото: newsorel.ru

Об этом пишет портал «Орловские новости». С такой просьбой выступило следствие. Советский районный суд Орла зарегистрировал документ в понедельник вечером.

«Дата рассмотрения пока не назначена, но вероятно — заседание состоится в четверг», – сообщает СМИ.

Напомним, согласно последнему решению советник губернатора останется в СИЗО до 24 сентября. Известно, что на данный момент ему вменяются хищения бюджетных средств при строительстве мостов в Орле и Ливнах и закупке томографа для областной больницы, а также статья о создании преступного сообщества.

Кроме того, по пока не подтверждённым данным, Лежнев мог совершить злоупотребления при оформлении командировок в зону специальной военной операции.

ИА «Орелград»


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