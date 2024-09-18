В Орле доосветили несколько улиц

Работы продолжаются.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Доосвещение включает в себя установку светильников нового типа, а также замену перегоревших ламп.

Ранее ООО «Геосервис-Орёл» занималось такими работами на Комсомольской улице. Там устанавливали светильники мощностью 115 ватт. «Свет будет более тёплый, приятнее для глаз», – пояснили тогда в мэрии. До конца июля подрядчик должен был обновить 204 светильника.

Сегодня эти работы выполняет «Орёлоблэнерго». Накануне бригады предприятия трудились на улице Пролетарская гора, на Салтыкова-Щедрина, а также у лодочной станции. В дальнейших планах — точечная замена перегоревших ламп на Октябрьской.

«С наступлением осени особенно важно сделать дороги Орла светлее. Это связано с началом нового учебного года, когда возрастает количество водителей и пешеходов. Как обычно внимание будет уделено, в частности, подходам к учебным заведениям». – рассказали в городском управлении строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

ИА «Орелград»