Мэрия Орла согласовала строительство новой пятиэтажки

Её возведут в Заводском районе на улице Коллективной.

Соответствующее постановление утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Оно размещено на официальном сайте городской администрации.

Орловский градоначальник согласовал архитектурный облик дома. Известно, что в нём будет 5 этажей. Общая площадь здания составит 2035,42 квадратных метра.

Проектом занимается ООО “Титан”.

Ранее, в марте этого года, право аренды данного участка разыграли на торгах. Желающих оказалось немало – до финальной стадии дошли шестеро претендентов.

Однако победителем стал “Титан”. Компания предложила цену примерно в 4 миллиона рублей. Согласно проекту договора, участок сдаётся в аренду на4 года и 10 месяцев.

ИА “Орелград”