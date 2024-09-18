Путин не станет общаться с Клычковым оффлайн

Разговор пройдёт в режиме видеосвязи.

Общение глав России и Орловщины состоится сегодня. Как пишут «Орловские новости», для этого используют возможности видеосвязи. Личной встречи не будет.

Кроме Клычкова Путин планирует поговорить с губернаторами из других регионов, которых избрали или переизбрали в ходе последнего Всероссийского дня выборов.

Известно, что сейчас Владимир Путин находится в Петербурге. Орловский глава — в Московской области, в городе Солнечногорске. Здесь проходит всероссийский форум «Территория смыслов».

В предыдущий раз Путин встречался с орловским губернатором лично — в июне минувшего года. Тогда Клычков готовился к переизбранию на новый срок.

ИА «Орелград»