В Орле выбрали место для улиц в честь Донбасса

18.9.2024 | 14:21 Новости, Общество, СВО

Там будут жить семьи участников СВО.

Фото: Пресс-служба горсовета Орла

В горсовете Орла на профильном комитете согласовали места, где будут находиться Донецкая улица и Луганский переулок. Они появятся на северо-востоке города, рядом с Наугорским шоссе и Дачным проездом. Также в будущем здесь пройдёт улица Горбатова.

Ранее вопрос уже обсуждали на комитете, но вернули на доработку. Теперь вопрос осталось согласовать на ближайшей сессии городского парламента в конце текущего месяца.

Сейчас на будущих «донбасских» улицах никто не живёт. Однако скоро эти территории используют как участки для строительства частных домов. Землю планируется передавать гражданам из льготных категорий населения. В том числе — семьям участников СВО.

Ранее комитет горсовета согласовал вопрос о создании скверов Столыпина и Муромцева.

ИА «Орелград»


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