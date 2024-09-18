Минобороны сообщило о сбитом над Орловщиной БПЛА

Атаку отразили этой ночью.

По данным ведомства, в нашем регионе сбили только один вражеский беспилотник. О повреждениях и пострадавших не сообщается.

Также об атаке в своём “Телеграме” в 01:30 написал губернатор Андрей Клычков.

“Благодарю наших защитников за то, что в любое время стоят на защите рубежей нашей Родины! Победа будет за нами!” – высказался он.

Всего этой ночью над Россией сбили 54 дрона. Кроме Орловщины были атакованы соседние области – Курская (27 БПЛА), Брянская (16 БПЛА), Смоленская (7 БПЛА) и Белгородская (3 БПЛА).

ИА “Орелград”