Минобороны сообщило о сбитом над Орловщиной БПЛА

18.9.2024 | 10:36 Важное, Новости, СВО

Атаку отразили этой ночью.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

По данным ведомства, в нашем регионе сбили только один вражеский беспилотник. О повреждениях и пострадавших не сообщается.

Также об атаке в своём “Телеграме” в 01:30 написал губернатор Андрей Клычков.

“Благодарю наших защитников за то, что в любое время стоят на защите рубежей нашей Родины! Победа будет за нами!” – высказался он.

Всего этой ночью над Россией сбили 54 дрона. Кроме Орловщины были атакованы соседние области – Курская (27 БПЛА), Брянская (16 БПЛА), Смоленская (7 БПЛА) и Белгородская (3 БПЛА).

ИА “Орелград”


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