Минобороны сообщило о сбитом над Орловщиной БПЛА

Атаку отразили этой ночью.
По данным ведомства, в нашем регионе сбили только один вражеский беспилотник. О повреждениях и пострадавших не сообщается.
Также об атаке в своём “Телеграме” в 01:30 написал губернатор Андрей Клычков.
“Благодарю наших защитников за то, что в любое время стоят на защите рубежей нашей Родины! Победа будет за нами!” – высказался он.
Всего этой ночью над Россией сбили 54 дрона. Кроме Орловщины были атакованы соседние области – Курская (27 БПЛА), Брянская (16 БПЛА), Смоленская (7 БПЛА) и Белгородская (3 БПЛА).
ИА “Орелград”