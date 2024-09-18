Реконструкция котельных в Орле вызывает «напряжение»

Объекты находятся в Заводском районе.

Заместитель мэра города Орла – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Филатов на заседании профильного комитета горсовета сообщил, что имеется «напряжение по двум котельным». Объект на Кромской готов на 85%.

«На Авиационной ряд вопросов по газовому хозяйству и электрике. До 20 сентября планируется поставить насосы», – добавил чиновник.

В свою очередь, председатель комитета по ЖКХ Илья Жуков напомнил, что зима близка, а людей нужно обеспечивать теплом своевременно.

«Будем стараться получить паспорт готовности», – отреагировал Филатов.

Отметим, на днях первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин поделился своим взглядом на проблему. По его мнению, котельные в срок сдать не смогут. Народный избранник считает, что начало отопительного сезона в этой части города находится под угрозой срыва.

ИА «Орелград»