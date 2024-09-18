Трети текущих крыш Орла отказали в ремонте

Из запрашиваемых 60 только 17 включены в краткосрочную программу.

О планах на 2025 год рассказал новый начальник МКУ «Жилищное управление города Орла» Энрико Чапкин. По остальным проблемным зданиям идёт работа с управляющими компаниями (по латочному ремонту).

Заместитель начальника ЖУ Анжела Дробина сообщила, что по 60 домам готов пакет документов. Они уже направлены в профильный областной департамент. Администрация будет подавать «развернутые» МКД повторно.

«Не хватает финансирования», – пояснила Дробина.

Заявления жителей администрация рассматривает. В «Жилищном управлении» считают, что на следующий год претендентов на включение в краткосрочную программу капремонта кровель будет еще больше.

В приоритетном порядке ведется ремонт домов, по которым есть решение суда, остальные берут в работу, исходя из степени их ветхости, состояния конструктивных элементов. При этом в Орле в последние годы ремонтируется по 12-15 крыш.

Заместитель мэра Орла Сергей Филатов уточнил, что в основной список удаётся добавлять в пределах пяти домов в год, но только если есть экономия.

В свою очередь, депутат Сергей Елесин отметил, что ЖУ должно закидать департамент обращениями. И в целом, по его мнению, программа капремонта проваливается. По некоторым домам отставание составляет по пять и более лет. «Отставание колоссальное», – оценил Елесин.

ИА «Орелград»