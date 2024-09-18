Участники проекта Надежды Бабкиной выступят в Орле

В КДЦ «Металлург» состоится класс-концерт «Владимирские рожечники».

В Орле 27 сентября в культурно-досуговом центре «Металлург» выступит ансамбль «Владимирские рожечники», созданный в 1992 году. Ансамбль является активным участником проекта народной артистки России Надежды Бабкиной – Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Коллектив не раз становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов, достойно представляет Россию на международных фестивалях за рубежом. В частности, ансамбль с успехом выступал на сценических площадках Германии, Италии, Франции, Китая и других стран.

«Участники ансамбля используют фольклорный материал и музыкальные традиции родного Владимирского края, – сообщили в Орловском областном центре народного творчества. – Репертуар состоит из наигрышей, русских народных песен и их обработок. Большую часть репертуара составляют песни Владимирской области, исполняемые ранее такими известными коллективами конца XIX – начала XX веков, как хор рожечников Кондратьева, ансамбль Пахарева, ансамбль Сулимова».

Организаторы добавили, что класс-концерт пройдет в рамках проекта «Сильна традицией Россия». Он реализуется с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». В программе мероприятия запланировано выступление художественного руководителя ансамбля – заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии правительства РФ «Душа России» Александра Лебедева.

Также в программу включены выступления руководителей и артистов коллектива, которые расскажут орловцам о своих репетициях и творческой работе, об участии в фестивалях и конкурсах. Кроме того, гости из Владимира проведут для орловцев практические занятия, ознакомят их с особенностями исполнительства на рожке, народного пения и авторских аранжировок произведений.

«В настоящее время ансамбль «Владимирские рожечники» ведет большую концертную и просветительскую работу, являясь «визитной карточкой» Владимирской области. В программах ансамбля представлен песенно-музыкальный фольклор, игра на традиционно русских инструментах, сохранены самобытные образцы, звучат песни, навеянные произведениями В. Солоухина, С. Никитина, А. Фатьянова», – резюмируют в Орловском областном центре народного творчества.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»