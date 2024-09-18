Около 4500 орловцев оформили ипотеку за один день

Статистику рынка недвижимости раскрыли специалисты Росреестра.

В Орловской области в текущем году зарегистрировано уже 7300 ипотек, из которых более 4,5 тысяч были зарегистрированы в рамках проекта «Ипотека за один день». Еще 1270 договоров касались участия в долевом строительстве жилья, причем тысячи заявлений на регистрацию права собственности дольщика на построенное жилье подали застройщики. Такие данные привели в Управлении Росреестра Орловской области.

В ведомстве напомнили, что возможность регистрировать права собственности дольщиков у застройщиков появилась в июле 2020 года. По подсчетам Росреестра, в этом году в Орловской области введено в эксплуатацию и поставлено на кадастровый учет шесть многоквартирных домов суммарной общей площадью 70 174,3 квадратных метров. Ранее Орелстат сообщал, что в январе-июле 2024 года в Орловской области организациями-застройщиками была сдана в эксплуатацию 941 квартира в девяти жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 50,6 тысячи квадратных метров.

«С января этого года общее количество учетно-регистрационных действий в отношении орловской недвижимости превысило 90 тысяч, в электронном виде поступило 63 тысячи заявок, – сообщили также в Управлении Росреестра Орловской области. – Свыше 19 тысяч прав зарегистрировано в отношении «бытовой» недвижимости – индивидуальное жилищное строительство, садовые домики, гаражи, хозпостройки и пр.».

Экстерриториальная регистрация, то есть регистрация права на недвижимость, расположенную не в регионе проживания, проведена в отношении 1750 объектов недвижимости. Как подметили в Росреестре, орловцы охотно приобретают и регистрируют недвижимость в столичном регионе, она у жителей Орловской области традиционно пользуется повышенным спросом. Что касается орловской недвижимости, то ее в этом году чаще и активнее других приобретали жители Белгородской и Курской областей.

ИА «Орелград»