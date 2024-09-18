Орловцы на 43 миллиона рублей сократили долги по налогам

Налоговики отмечают позитивную тенденцию.

По данным регионального Управления ФНС России, по состоянию на 1 августа 2024 года сложилась положительная динамика снижения задолженности физических лиц по имущественным налогам. Она составила 283,1 миллиона рублей на отчетную дату. Годом ранее по состоянию на 1 августа суммарная задолженность простых граждан по имущественным налогам была на 42,6 миллиона рублей выше. Иными словами, за год долг орловцев снизился на 13 процентных пунктов.

«При этом на начало года сумма долга была снижена почти на 184 миллиона рублей, или на 39,4 процентных пункта, – добавили в областной налоговой службе. – Кроме того, в результате добровольной оплаты после получения уведомлений от региональной налоговой службы, а также в ходе реализации мероприятий по урегулированию задолженности в Орловской области сложилась положительная тенденция снижения количества должников среди физических лиц».

По подсчетам налоговиков, на 1 августа 2024 года в Орловской области насчитывалось 99,2 тысячи человек, задолжавших государству по имущественным налогам. Цифра впечатляет, но годом ранее должников было на 51,2 тысячи человек больше, чем сейчас, то есть их количество за год сократилось на 34 процентных пункта. Напомним, что в регионе в сентябре стартовала массовая рассылка сводных уведомлений для уплаты начислений за 2023 год. Заплатить имущественные налоги надо до 2 декабря 2024 года.

«Уведомления получат владельцы налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства, – напоминают налоговики. – Кроме того, в уведомление включается сумма налога на доходы физических лиц: не удержанного налоговым агентом; по выигрышам в казино; по процентам от вкладов в банках; с налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей».

ИА «Орелград»