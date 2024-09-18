Работы орловских осужденных оценят на высшем уровне

Сразу несколько работ прошли в финал Дельфийского чемпионата.

Работы осужденных, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях на территории Орловской области, представят региона в финале Дельфийского чемпионата. Они уже направлены в Пермский институт ФСИН России для участия в финале, который состоится в заочной форме в ноябре. Так, в номинации «Дизайн одежды» Орловскую область представит коллекция костюмов «Воздушное настроение», в номинации «Художественные ремесла» – деревянные ларцы, расписанные в стиле федоскинской миниатюры по мотивам сказок «Аленький цветочек» и «Конек-Горбунок».

В номинации «Живопись» за победу сразится натюрморт «Семейное чаепитие», а в номинации «Рисунок» – картина на бытовой сюжет «Праздники 2024 – Год семьи». Для участия в финале чемпионата направлены и другие работы, рассказали в пресс-службе регионального Управления ФСИН России. Все они стали победителями регионального этапа Дельфийского чемпионата, который ежегодно проводится в учреждения уголовно-исполнительной системы.

«Дельфийский чемпионат среди осужденных направлен на реализацию их творческих способностей, содействие гармоничному развитию личности и оказание положительного влияния на процесс ресоциализации и социальной адаптации, – уточнили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области. – Чемпионат проходит в три этапа в период с 1 июня по 15 ноября в очном и заочном формате».

На первом, региональном этапе участие в чемпионате приняло более 40 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Орловской области. Он проводился в очной форме, отдельно в каждом режимном учреждении. Лучшие работы прошли во второй этап, который проводился уже в дистанционном формате. Здесь работало специально созданное жюри, которое и выбрало победителей регионального этапа. Их работы теперь предстоит оценить главному жюри чемпионата.

«Программа чемпионата многогранна и позволяла проявить себя в различных видах театрального, музыкально-исполнительского, изобразительного и даже парикмахерского искусства, – добавили в УФСИН. – Сюда вошли следующие номинации: театр и художественное чтение, живопись, сольное и ансамблевое пение, фотография и кулинария, дизайн одежды и художественные ремесла, тележурналистика, игра на народных инструментах. В конкурсах принимали участие как отдельные участники, так и коллективы».

ИА «Орелград»