За условиями жизни инвалидов проследит особая группа

Создана рабочая группа по развитию сопровождаемого проживания инвалидов.

Губернатор Андрей Клычков создал межведомственную рабочую группу по развитию сопровождаемого проживания инвалидов в Орловской области и утвердил ее персональный состав. Группу возглавил Олег Ревякин, заместитель губернатора в правительстве Орловской области по социальной политике. Решение принято в целях повышения качества и эффективности услуг, предоставляемых инвалидам, в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» и во исполнение протокола заседания комиссии при президенте по делам инвалидов от 7 июня 2023 года.

Согласно постановлению губернатора, межведомственная рабочая группа является постоянно действующим совещательным органом. Прежде всего, он призван обеспечить эффективное взаимодействие органов власти всех уровней, а также общественных и иных организаций в ходе реализации сопровождаемого проживания инвалидов в Орловской области. Основной задачей рабочей группы является не только координация деятельности органов власти, но и выявление проблем, препятствующих реализации и развитию сопровождаемого проживания инвалидов, и подготовка предложений по их решению.

Для реализации своих задач межведомственная рабочая группа получила право запрашивать в установленном порядке у территориальных органов власти, в том числе, федерального уровня материалы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в ее компетенцию. Исключение сделано для информации, доступ к которой ограничен в соответствии с действующим законодательством. Группа также вправе приглашать и заслушивать на своих заседаниях должностных лиц и представителей общественных организаций.

Межведомственной рабочей группой руководит председатель, которым назначен, напомним, Олег Ревякин. В случае его временного обязанности исполняет заместитель председателя, которым назначена Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Проводить свои заседания новая межведомственная рабочая группа будет по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

ИА «Орелград»