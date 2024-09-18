В Орле нашли «незаконный» консервант в масле и твороге

Нарушение выявили специалисты Орловской испытательной лаборатории.

Как сообщает Орловский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ», эксперты Орловской испытательной лаборатории в рамках проведения пищевого мониторинга выявили «незаконный» консервант. Они исследовали молочную продукцию, а именно сливочное масло и творог. Эксперты применили метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. В результате в одной пробе сливочного масла и в одной творога была выявлена сорбиновая кислота. Это и есть тот консервант, которого в молочных продуктах быть не должно.

«Содержание сорбиновой кислоты в данных продуктах не допускается по требованиям Технического регламента «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», – пояснили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Сорбиновая кислота является пищевой добавкой Е 200. Данная пищевая добавка используется для продления сроков годности пищевых продуктов и предупреждения их преждевременной порчи».

Иными словами, производители добавляют указанный консервант, чтобы продлить сроки продажи своих изделий. Однако подобная уловка чревата неприятными последствиями для потребителей. Эксперты предупреждают, что передозировка содержания сорбиновой кислоты в продуктах питания опасна для здоровья. Более того, люди, постоянно употребляющие продукцию с сорбиновой кислотой, могут страдать неврологическими расстройствами.

«Особенно консервант опасен для аллергиков. У них может наблюдаться раздражение, сыпь на разных зонах тела», – подчеркнули орловские эксперты. Есть сведения об индивидуальной непереносимости указанного консерванта. Однако стоит сказать, что сорбиновую кислоту можно встретить в составе многих пищевых продуктов, в том числе соусов, консервов, шоколада, выпечки, джемов, полуфабрикатов, безалкогольных напитков и т.д. Широкое применение она получила и в косметологии. Вещество E 200 встречается в составах гелей для душа, скрабов, пилингов, шампуней, бальзамов, кремов для тела.

ИА «Орелград»