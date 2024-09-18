Орловщина заняла первое место в стране по урожайности кукурузы на зерно

18.9.2024 | 11:15 Новости, Экономика

Наиболее высокие показатели зафиксированы во Мценском районе.

Посевы кукурузы. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Средний по области показатель составляет 93 центнера с одного гектара. На данный момент это лучшие цифры по России. Также в топ-5 входят Курская, Липецкая, Белгородская и Тамбовская области.

На Орловщине уборка кукурузы на зерно ведётся в семи районах. Во Мценском собирают по 137,5 центнера с одного гектара.

На сегодня в регионе обмолочено 3 тысячи гектаров кукурузы (из запланированных 79 тысяч) и намолочено 27 тысяч тонн зерна.

Всего на сегодняшнее число намолот зерновых и зернобобовых культур в Орловской области составил около 2 миллионов 936 тысяч тонн. При этом средняя урожайность оценивается в 43,4 центнеров с одного гектара, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА “Орелград”


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