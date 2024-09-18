Орловским чернобыльцам выдали жилищные сертификаты

18.9.2024 | 11:25 Новости, Общество

Свои условия проживания смогут улучшить двое человек.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Государство поддержало орловцев, которые когда-то участвовали в ликвидации аварии в Чернобыле. При этом органы местного самоуправления официально установили, что они нуждаются в улучшении жилищных условий.

Сертификаты выданы в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». По этим бумагам орловцы смогут приобрести жилые помещения на первичном или вторичном рынках у физических или юридических лиц. Покупка осуществится за федеральные средства.

«В 2025 году участие Орловской области в федеральной программе продолжится», – добавили в департаменте.

ИА «Орелград»


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