В ТТП Орла не видят смысла в «модернизации»

Для этого нужна более свежая база.

О планах на заседании профильного комитета облсовета рассказал первый заместитель генерального директора по техническим вопросам МУП «ТТП» Александр Морозов. Однако формулировка темы его не устроила.

«Модернизация – не актуально. Замена подвижного состава», – поправил Морозов.

Даже подаренные недавно Орлу троллейбусы из Санкт-Петербурга (2009-2011 годов выпуска) не сильно меняют ситуацию. Срок их эксплуатации подходит к окончанию. Однако наш электротранспорт гораздо старше.

«Особо говорить по этому вопросу нечего», – констатировал представитель «ТТП».

Регион принял план развития до 2030 года. Общий объем инвестиций оценивается в 74 миллиарда рублей. У «ТТП» в его рамках есть перспективы по покупке новых трамваев и троллейбусов, под которые потребуется замена контактных сетей, а также подстанций. В планах также строительство новых линий. Но все это не подкреплено материально.

Как пояснил Морозов, само предприятие не может принять участие в госпрограммах, инициатива и заявки исходят только со стороны администрации.

«Концессия – вопрос не к нам, – указал заместитель руководителя «ТТП». – По поводу парка – цены каждый день меняются. Производители готовы по запросу администрации предоставить расчет».

Пока предприятие активно пополнялось только автобусами.

ИА «Орелград»