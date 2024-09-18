В Орле могут появиться скверы Столыпина и Муромцева

18.9.2024 | 12:20 История, Новости

Впрочем, их размер будет очень небольшим.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт о двух озеленённых территориях очень скромного размера, которые располагаются рядом со зданием администрации Орловской области. Территорию слева (со стороны здания «Главпочтамта») предлагается назвать в честь Столыпина, территорию справа (со стороны гостиницы «Русь») – в честь Муромцева.

Предложение о создании скверов озвучил представитель управления градостроительства Алексей Сергеев. Это произошло на заседании профильного комитета горсовета Орла. Депутаты одобрили инициативу. Если её примут и на сессии горсовета, запланированной на 27 сентября, то в областном центре станет больше на два сквера.

Напомним, что справа от администрации области уже установлен бюст Муромцева, открытый в 2010-м году. Бюст Столыпина в Орле тоже есть, но он размещён перед зданием исторического факультета ОГУ.

Также в этом году в нашей области открыли большой памятник Петру Столыпину работы Зураба Церетели (в комплексе «Орловский колос»).

ИА «Орелград»


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