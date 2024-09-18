У троих орловцев изъяли полтора килограмма конопли

О подозрительных незнакомцах сообщили бдительные граждане.

Такую информацию озвучили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Троих подозрительных мужчин заметили в Свердловском районе, рядом с деревней Барановка. Незнакомцы искали что-то в зарослях. Местные жители дали сигнал в полицию.

Сотрудники МВД выехали на место, задержали мужчин и доставили их в отдел. У каждого из них при себе имелось по рюкзаку. Внутри оказались измельчённые части растений.

Согласно официальным выводам экспертизы, у одного из граждан (54-х лет) изъяли 305 граммов марихуаны, у двух других (52-х лет и 41-го года) — 440 и 707 граммов «наркотического средства растительного происхождения» соответственно.

В отношении каждого из граждан возбуждены уголовные дела по антинаркотической 228-й статье УК. По словам самих подозреваемых, конопля предназначалась только для личного потребления. Пока что они находятся на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»