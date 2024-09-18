Клычков обсудил с главой Росавиации будущее аэропорта

18.9.2024 | 15:00 Новости, Транспорт

Пока что там продолжается реконструкция взлётно-посадочной полосы. 

Фото: Росавиация

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Главной темой разговора стало будущее проекта по обновлению аэропорта Орла.

“Рад, что мы получили федеральную поддержку для объекта такого уровня. Реконструкция идет по плану. Ход работ находится на моем личном контроле”, – заявил Клычков.

Как дополнительно пояснили в пресс-службе губернатора и правительства области, сейчас на месте аэропорта завершены подготовительные работы, которые включают в себя валку деревьев и расчистку территории. На данный момент здесь обустроена патрульная дорога (но только в рамках, предусмотренных первым этапом реконструкции).

На 60% построено ограждение. Продолжается реконструкция взлётно-посадочной полосы (длиной 2,4 километра и шириной 45 метров). Кроме того, в здании аэровокзала завершено устройство монолитных колонн и ведётся подготовка к созданию перекрытий.

Напомним, срок сдачи работ постоянно отодвигается, хотя пока выполняется только их первый этап.

ИА “Орелград”


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