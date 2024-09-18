В Советском районе Орла отключили электроэнергию

В соцсетях сообщают о проблемах с электроснабжением по всему району.
В частности, такие сообщения появились в группе “ОрёлАвтомобильный” в “Телеграм”.
Кроме того, об отсутствии электроэнергии в квартирах сообщают наши читатели. Одному из них в УК “Жилэксплуатация” рассказали, что произошла авария, и света нет по всему Советскому району.
Как следует из комментариев в соцсетях, с проблемой столкнулись жители Весёлой слободы, а также те, чьи дома расположены в районе МУП “Орёлводоканал” (на Пионерской улице).
“Был перебой со светом. Три раза включался-выключался”, – рассказал один из орловцев.
ИА “Орелград”