В Советском районе Орла отключили электроэнергию

18.9.2024 | 16:03 Важное, ЖКХ, Новости, Происшествия

В соцсетях сообщают о проблемах с электроснабжением по всему району.

Фото: ИА “Орелград”

В частности, такие сообщения появились в группе “ОрёлАвтомобильный” в “Телеграм”.

Кроме того, об отсутствии электроэнергии в квартирах сообщают наши читатели. Одному из них в УК “Жилэксплуатация” рассказали, что произошла авария, и света нет по всему Советскому району.

Как следует из комментариев в соцсетях, с проблемой столкнулись жители Весёлой слободы, а также те, чьи дома расположены в районе МУП “Орёлводоканал” (на Пионерской улице).

“Был перебой со светом. Три раза включался-выключался”, – рассказал один из орловцев.

ИА “Орелград”


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