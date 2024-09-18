В Советском районе Орла отключили электроэнергию

В соцсетях сообщают о проблемах с электроснабжением по всему району.

В частности, такие сообщения появились в группе “ОрёлАвтомобильный” в “Телеграм”.

Кроме того, об отсутствии электроэнергии в квартирах сообщают наши читатели. Одному из них в УК “Жилэксплуатация” рассказали, что произошла авария, и света нет по всему Советскому району.

Как следует из комментариев в соцсетях, с проблемой столкнулись жители Весёлой слободы, а также те, чьи дома расположены в районе МУП “Орёлводоканал” (на Пионерской улице).

“Был перебой со светом. Три раза включался-выключался”, – рассказал один из орловцев.

ИА “Орелград”