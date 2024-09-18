В Орловской области лифты отремонтируют в ущерб крышам

На решение проблемы на ближайшее время запланирован миллиард.

О смещении акцентов на заседании профильного комитета облсовета сегодня рассказал руководитель Фонда капремонта Владимир Слизовский.

Если исходить только из средств, собранных гражданами, то подпрограмма по ремонту крыш сократится. Деньги пойдут на лифты.

«Больше миллиарда в течение трех лет. Если на пять лет попробуем растянуть – цифра еще вырастет», – предупредил Владимир Слизовский.

Всего нужно заменить 384 единицы оборудования. Все лифты, у которых истек срок эксплуатации в 25 лет, по требованию Федерации должны быть выведены из строя.

Крайний срок замены уже переносился, рассчитывать на очередную отсрочку не приходится. Фонд может воспользоваться рассрочкой, договорившись с поставщиками. Как отметил глава Фонда капремонта, кредитные ресурсы привлекать нецелесообразно.

Владимир Слизовский сообщил, что ранее Фонд тратил 350 миллионов на кровли, на лифты – около 120. «Теперь все происходить будет наоборот», – добавил он.

Как долго прослужит новое оборудование под текущей кровлей, никто из депутатов не поинтересовался.