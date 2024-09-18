Клычков утвердил указ о грамотах для населённых пунктов трудовой славы

Орловский облсовет принял законопроект ещё в марте этого года.

Однако губернатору потребовалось шесть месяцев, чтобы утвердить указ, который определяет порядок награждения таких населённых пунктов. Документ опубликован на официальном региональном портале правовой информации.

«На территории региона имеются населенные пункты, которые сыграли значительную роль в истории Орловщины и внесли большой трудовой вклад в Победу в Великой Отечественной войне, — отмечал весной депутат облсовета Иван Дынкович. — За успехи, достигнутые в восстановлении и развитии сельского хозяйства, 26 наших земляков удостоились высокого звания Героя Социалистического Труда. Кроме того, 751 труженик сельского хозяйства награжден орденами и медалями СССР».

Считается, что принятие закона будет способствовать прославлению трудовых подвигов орловцев и иметь большое значение в изучении истории родного края, а также служить примером патриотическому воспитанию молодого поколения. В данном случае Клычков утвердил положение о грамотах, за изготовление которых отвечать будет администрация губернатора и правительства Орловской области.

Департаменту финансов Андрей Клычков поручил обеспечить финансирование изготовления бланков грамот. Контроль за исполнением указа глава региона оставил за собой. Согласно документу, грамота вручается при присвоении почетного звания Орловской области «Населенный пункт трудовой славы». Она подписывается губернатором и заверяется гербовой печатью. Дубликат грамоты не выдается.

Бланк изготавливается типографским способом из белого мелованного картона размером 420 x 297 мм и располагается горизонтально относительно длинной стороны листа. Лицевая сторона – светло-песочного цвета, на которой изображены две орнаментальные рамки с габаритными размерами 390 x 276 мм. Внешняя рамка имеет вид обрамляющей лист сверху и по сторонам гирлянды из золотых лавровых ветвей, перевитых лентой цветов флага Орловской области.

Внутренняя рамка, обрамляющая лист по сторонам и снизу, представляет собой орнамент темно-золотистого цвета в виде шести перемежающихся плетеными узлами нитей, который завершается на концах головками колосьев – по три с каждой стороны. В углах внутренней рамки помещены изображения возникающего из нее обода зубчатого колеса, поверх которого положены скрещенные молоты и раскрытая книга, переплетенные между собой и внутренней рамкой. Колесо, молоты и книга выполнены белым цветом с контуром в цвет внутренней рамки.

ИА «Орелград»