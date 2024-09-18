Депутатам нахамили на проблемном объекте капремонта

На строителей пожаловались в Орловском областном Совете.

Сегодня, 18 сентября, депутаты лично оценили, как ведется капремонт многоквартирных жилых домов в Орле. Здание №3 по улице Гостиной попало в объезд вне плана, поэтому вместо активных и улыбчивых работяг депутатов встретил агрессивный представитель подрядчика (или субподрядчика).

«Кто вы такие? Где вы раньше были?» – описал претензии «бригадира» первый вице-спикер Михаил Вдовин. Он предположил, что если исполнители важного заказа общаются в таком ключе даже с «народными избранниками», то жильцам злополучного дома приходится иметь дело уже с открытой агрессией.

Глава Фонда капремонта Владимир Слизовский заверил, что с подрядчиками проведут разъяснительную работу. По его словам, по объективным и необъективным причинам в этом году не будут вовремя сданы порядка пяти домов. По Гостиной, 3, никаких конкретных сроков названо не было.

Вдовин предположил, что в ближайшем будущем дождь пойдёт через разобранную крышу напрямую в квартиры, на фасад, потом ударит мороз и кирпичи посыпятся. Видимо, в том числе, на головы прохожих.

Однако чиновники согласились говорить о сроках только после того, как будет определен источник финансирования. «В течение двух недель завершим проработку», – заявила заместитель руководителя областного департамента ЖКХ Наталья Захарова.

Напомним, дом на Гостиной недавно пережил капремонт, однако результаты перестройки продержались недолго. Новый подрядчик зашёл на объект весной. На здании сбили штукатурку, провели другие демонтажные работы.

Однако затем процесс замедлился. Дом встретил осень в неприглядном виде. Правда, подрядчик и не обещал, что «косяков не будет» – так он выразился в интервью на старте работ.

ИА «Орелград»