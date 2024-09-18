Клычков перенёс частичку Орловщины в Подмосковье

Саженцы из нашего региона будут расти в Солнечногорске.

Губернатор высадил их на территории Мастерской управления «Сенеж» в Саду регионов. Это произошло в рамках форума «Территория смыслов».

«Перед совещанием с участием Президента перенесли частичку Орловщины на территорию мастерской управления «Сенеж», – написал Клычков в своих социальных сетях.

В работах Клычкову помогали общественники из «Волонтёров Победы», а также командир «Бригады Катукова» Денис Орлов.

По замыслу акции, в Саду регионов главы субъектов высаживают деревья, которые являются символами различных областей и республик России. Нашу малую Родину будут представлять 20 саженцев – яблони сортов «Орлинка» и «Синап», «Тургеневское», абрикос «Орловчанин», вишня «Тургеневка» и черешня «Подарок Орлу».

Также Андрей Клычков передал музею «Сенежа» ливенскую гармошку, а библиотеке мастерской – книгу о музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново».

ИА «Орелград»